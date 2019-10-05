Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Политика
Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент
Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
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Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
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Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
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Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
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Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов
Матвиенко отметила необходимость выяснить, с чем связаны подобные результаты, и предложила передать деньги региональным правительствам.
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Медведев назвал любопытными наблюдения за импичментом Трампа
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что любопытно наблюдать за процессом импичмента президента США Дональда Трампа.
РБК 09:43
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Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
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В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
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В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi обнаружена уязвимость
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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
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«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова
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Отечественная певица Анастасия Стоцкая отказалась делать ДНК-тест, чтобы доказать всем, что ее ребенок не был рожден от Филиппа Киркорова, с которым у нее несколько лет назад был роман.
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Армия и оружие
«Великая морская держава»: у ВМС Украины появилась «бронешлюпка»
Иронично назвав Украину "великой морской державой", пользователи вспомнили, что судно в свое время разрабатывалось в США для еще одного "морского государства" — Узбекистана.
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Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
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Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
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«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
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Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
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Девочку из США с «маской Бэтмена» прооперируют в Краснодаре в октябре
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