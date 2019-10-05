Экономика

РБКРБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

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В России прогнозируют рост доходов населения на минимальном уровне

ГЛАС.RU11:58

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05 октября в 05:36

В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ru05 октября в 09:17

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РБК05 октября в 06:16

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°05 октября в 11:32

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru05 октября в 03:47

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39
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Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России

Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
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Трусова недовольна оценками за произвольную программу на Japan Open

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Военное обозрение вчера в 12:29
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Депутат петербургского Закса оставил должность после спора со спикером

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