Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Порошенко вступил в спор с националистом из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в перепалку с националистом Андреем Билецким из-за «формулы Штайнмайера» в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк прокомментировал слухи о смерти актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.

Общество РПЦ призвала учить детей церковнославянскому языку вместо английского Священнослужитель заявил, что основой русского языка является церковнославянский и там «надо выучить два десятка слов».

Происшествия В беспорядках в Ираке погибли 104 человека По меньшей мере 104 человека погибли и свыше 6 тыс. пострадали в результате беспорядков и столкновений в Ираке.

Политика Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.

Общество Археологи Израиля нашли город возрастом 5 тыс. лет Израильские археологи обнаружили неподалеку от населенного пункта Эйн Айрон на севере страны руины города с планировкой, возраст которого оценили в почти 5 тыс. лет.

Единоборства Головкин заявил о готовности провести реванш с Деревянченко Чемпион мира в среднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин заявил, что готов провести реванш с бывшим претендентом на титул — украинцем Сергеем Деревянченко.

Происшествия На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.

Политика Песков сообщил о поездке Путина в тайгу накануне дня рождения Перед своим днем рождения президент Владимир Путин «наслаждался осенней природой» в тайге, пишет «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Шоу-бизнес Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.

Наука Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.

Здоровье Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Политика Украинцы требуют обнародовать стенограммы переговоров Порошенко с США На сайте президента Украины появилась петиция с требованием обнародовать стенограмму разговоров экс-главы страны Петра Порошенко с представителями США.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Гаджеты В Сети появились характеристики Honor 9X для Европы Пока люди гадают, когда это случится, в Сети всплыли характеристики Honor 9X для европейцев.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.