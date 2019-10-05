Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Футбол Александр Егоров признал ошибку арбитра в матче прошедшего тура Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал ошибку арбитра в матче 12-го тура РПЛ.

Политика Штайнмайер объяснил суть названной в честь него формулы Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объяснил, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Политика Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Наука В Арктике обнаружили рекордный выброс метана Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.

Религия РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.

Общество Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.

Политика Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

Единоборства Фёдор Емельяненко проведет бой 29 декабря в Японии В понедельник, седьмого октября, стало известно, что прославленный российский боец ММА в этом году проведёт бой в Японии.

Происшествия Племянник Михаила Хачатуряна знал об издевательствах над сестрами Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен знал об издевательствах над сестрами, которые находятся под следствием.

Авто АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.

Шоу-бизнес Борисова и Волочкова повздорили в телеэфире из-за Бочкаревой Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова повздорили в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ из-за истории с актрисой Натальей Бочкаревой, которая ранее якобы была задержана из-за наркотиков.

Экономика На Украине хотят ввести налог на обмен валюты На Украине могут ввести сбор в размере 1% со всех валютных операций в наличной форме.

Армия и оружие На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой» Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.

Фигурное катание Трусова недовольна оценками за произвольную программу на Japan Open Несмотря на оценки, Трусова стала победительницей в произвольной программе, тогда как ее соотечественница 17-летняя Алина Загитова - второй.

Авто ОСАГО в России подорожает в два раза Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.

Происшествия Доктор наук заблудился в калужском лесу и погиб Как сообщили в Институте химической физики имени Н. Н. Семенова, доктор физико-математических наук Буравцев был ведущим научным сотрудником лаборатории биофизики ультрадисперсных форм вещества.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Посол России в США Анатолий Антонов сообщил журналистам о том, что парламентарий Государственной Думы Инга Юмашева оказалась задержана в аэропорту Нью-Йорка.

Происшествия Следствие попросило о заочном аресте девелопера Павла Фукса По данным суда, Фуксу предъявлено обвинение в особо крупном хищении (ч.4 ст.159 УК РФ).

Спорт Глава РУСАДА считает, что Россию могут отстранить от двух Олимпиад Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что российскую сборную могут не допустить до двух Олимпийских игр подряд.