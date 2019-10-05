В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Происшествия На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.

Культура Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Гаджеты Realme X2 Pro будет оснащен двумя стереодинамиками с Dolby Atmos Эксперты отмечают, что текущая линейка Realme X поддерживает Dolby Atmos, но она активируется только при подключении наушников.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.

Наука В черепах людей обнаружено золотое сечение Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Единоборства Корешков проиграл Ларкину раздельным решением на Bellator 229 Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение на турнире Bellator 229 от американсца Лоренса Ларкина в американской Темекуле.

Наука Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.

Политика Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.

Политика WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.

Кино В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019 В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.

Происшествия Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.

Хоккей «Трактор» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года «Трактор» на выезде переиграл СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы обыграли СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года.

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.