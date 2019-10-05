Экономика
РБКМинфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян
В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.
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Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
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Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
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Эксперты отмечают, что текущая линейка Realme X поддерживает Dolby Atmos, но она активируется только при подключении наушников.
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Дочь Заворотнюк прервала молчание и вернулась в Instagram
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Футбол
«Ливерпуль» в компенсированное время матча вырвал победу у «Лестера»
Советский спорт 11:55
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
Армия и оружие
Авиация НАТО сфотографировала Су-34 в прицеле тепловизора
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Космос
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с МКС на Землю
Экипаж корабля «Союз МС-12» вернулся с Международной космической станции на Землю.
Вечерняя Москва 03 октября в 08:23
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности Турции к операции в Сирии
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Корешков проиграл Ларкину раздельным решением на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение на турнире Bellator 229 от американсца Лоренса Ларкина в американской Темекуле.
ProstoProSport 00:20
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России 03 октября в 07:42
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Политика
WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора
Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
Газета.Ru 12:40
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
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Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия вчера в 16:59
Хоккей
«Трактор» победил СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года
«Трактор» на выезде переиграл СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Челябинцы обыграли СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года.
Sports.ru 12:40
Происшествия
Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
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Число погибших при протестах в Ираке превысило 30
Коммерсантъ 03 октября в 23:45
Армия и оружие
Командование ДНР обвинило Киев в саботировании процесса разведения сил
Уточняется, что своими действиями штаб «ООС» саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне, стремясь обвинить Народную милицию ДНР в целенаправленном обострении ситуации на линии боевого соприкосновения.
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