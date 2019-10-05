Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

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