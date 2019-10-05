Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
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Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
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