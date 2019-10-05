Экономика
Газета.RuМинфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов
Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Утрехт» в матче чемпионата Нидерландов
"Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, победил "Утрехт" в домашнем матче девятого тура чемпионата Нидерландов по футболу.
РИА Новости 15:56
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Piter.tv вчера в 13:31
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели в Ливии наемников из России
РБК 02 октября в 13:02
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 04:51
Политика
В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг
«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Футбол
Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо»
Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.
Metaratings 16:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.
Российская газета вчера в 01:50
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о преимуществах двухместных кабин Су-34
Журналисты китайского издания Sohu рассказали про интересное техническое решение с кабиной, которое было внедрено в российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.
ПолитРоссия 09:32
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС вчера в 03:25
Армия и оружие
В Сети появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами на учениях под Хабаровском.
Экономика сегодня 04:24
Политика
Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
News.ru 05:59
Футбол
Соболев ответил на вопрос об интересе со стороны «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.ру 14:14
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ вчера в 12:51
Кино
В Москве стартовал фестиваль Comic Con Russia 2019
В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
Kinonews.ru 03 октября в 16:19
Шоу-бизнес
Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru 09:30
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Футбол
Twitter «Тосно» спустя десять месяцев возобновил работу
Сегодня ничего не произошло — ФК ТОСНО (@ fctosno) 5 октября 2019 г. В сезоне-2017 / 2018 "Тосно" завоевал Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул Российскую Премьер-лигу.
ProstoProSport 16:30
Футбол
Головин получил красную карточку в матче «Монако» с «Монпелье»
На 82-й минуте россиянин получил вторую желтую карточку и досрочно завершил игру.
Вести.Ru 16:39
Политика
В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 16:21
Авто
УАЗ «Патриот» с АКПП получили нижегородские двигатели
Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
Тарантас Ньюс вчера в 07:20
Футбол
«Милан» в большинстве переиграл «Дженоа» в матче чемпионата Италии
На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Милана" Давиде Калабрия Ранее сообщалось, что "Рома" переиграла "Лечче" в матче шестого тура чемпионата Италии.
Газета.Ru 16:54
Футбол
Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси
Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.
Вести.Ru вчера в 16:55
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Шоу-бизнес
Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками
Здоровье актрисы Натальи Бочкаревой заметно ухудшилось после задержания полицией.
Народные новости 03 октября в 19:04