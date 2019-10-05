Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин спрогнозировал падение доходов россиян из-за кредитов

Минфин спрогнозировал падение уровня дохода россиян в 2020-2022 годах из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам несмотря на повышение зарплат.
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Минфин: доходы россиян вырастут на 0,1%

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Минфин спрогнозировал минимальный рост доходов россиян из-за кредитов

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Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

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Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру07:41

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°11:32

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС03:39
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Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

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15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
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«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
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Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
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Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Чтобы сохранить печень здоровой, следует ограничить употребление спиртного, ежедневно есть орехи, фрукты и овощи, заниматься физкультурой.
Российская газета вчера в 01:50
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

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Журналисты китайского издания Sohu рассказали про интересное техническое решение с кабиной, которое было внедрено в российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.
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Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК

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В Сети появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»

В Сети опубликовано видео боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами на учениях под Хабаровском.
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Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину

Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».
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На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
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В столице России стартовало главное для всех поклонников комиксов, фильмов, сериалов и видеоигр событие - фестиваль Comic Con Russia 2019 и ИгроМир.
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Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной

Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
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Сегодня ничего не произошло — ФК ТОСНО (@ fctosno) 5 октября 2019 г. В сезоне-2017 / 2018 "Тосно" завоевал Кубок России, но в чемпионате страны занял предпоследнее место и покинул Российскую Премьер-лигу.
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Ранее посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
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Как сообщает сайт НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу Заволжского филиала ООО «УАЗ», на заводе приступили к серийному выпуску модернизированных моторов для моделей «УАЗ Патриот» с автоматической трансмиссией.
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На 79-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Милана" Давиде Калабрия Ранее сообщалось, что "Рома" переиграла "Лечче" в матче шестого тура чемпионата Италии.
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Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
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Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

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Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе

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