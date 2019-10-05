Экономика
Газета.RuМинфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
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с чего всё началось
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.ТАСС05 октября в 03:39
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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами
Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов
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