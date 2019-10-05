Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Наука Названы самые безопасные страны при апокалипсисе В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.

Политика ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.

Политика Спикер Рады обозначил «красные линии» в законе о статусе Донбасса Для нового украинского закона об особом статусе Донбасса существуют "красные линии", такое заявление в эфире телеканала "Украина" сделал спикер Верховной рады, глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Политика Из-за выборов Аргентина отложила покупку российских МиГ-29 Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 до проведения в стране президентских выборов.

Общество Диетолог назвала самый полезный хлеб Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.

Происшествия Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы 19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.

Гаджеты GIGABYTE напомнила, чем процессоры Intel Cascade Lake-X лучше Skylake-X Refresh Компания GIGABYTE пошла другим путём, и реализовала поддержку трёх полноценных слотов PCI Express x16 при использовании процессоров Intel Cascade Lake-X.

Футбол Гвардиола прокомментировал поражение «Вулверхэмптону» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) в восьмом туре Премьер-лиги.

Армия и оружие Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров» Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Происшествия Американскую студентку изнасиловали в Петербурге Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Происшествия В Австралии снова нашли швейные иглы в ягодах Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года после того, как швейные иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов, местная полиция проводила масштабное расследование таких инцидентов.

Политика На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция Напомним, досрочные выборы в парламент Косово прошли 6 октября.

Экономика ЦБ рассказал о незаконном поиске клиентов банками За три квартала 2019 года Центробанк 47 раз штрафовал кредитные организации за незаконные запросы кредитных историй, которые они делают для того, чтобы предложить свои услуги.

Шоу-бизнес Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.