Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

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