Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

Подробнее о событии

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°05 октября в 11:32

В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ru05 октября в 09:17

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39

Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

РБК05 октября в 06:16

Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

Московский Комсомолец05 октября в 05:36

Доходы россиян упадут в 2019 году из-за процентов по кредитам

News.ru05 октября в 03:47

Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

Фонтанка.Ру05 октября в 07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк опроверг смерть актрисы

Владивосток-Новости вчера в 23:34
Происшествия

В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Политика

Трамп заискивал перед Путиным во время первого разговора

Аргументы недели 05 октября в 11:10
Происшествия

У берегов Японии судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР.
РБК вчера в 23:42
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
Армия и оружие

США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии

РБК вчера в 23:46
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 04:31
Политика

Украинский посол в Нидерландах ушел от ответа после вопроса о MH17

Посол Украины в Нидерландах заявил, что Киеву нечего скрывать по делу MH17.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости вчера в 15:35
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс вчера в 21:34
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Экономика

Россиянам создадут условия для формирования второй пенсии, узнали СМИ

Предполагается, что негосударственные пенсионные фонды смогут позволить россиянам рассчитывать на то, чтобы получать вторую пенсию.
Газета.Ru вчера в 19:59
Политика

Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге

В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол

Соболев вызван в сборную России вместо Смолова

Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Армия и оружие

Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»

Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН 05 октября в 22:38
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Тело жестоко убитой 19-летней девушки обнаружили сегодня днем в центре Читы. Об этом сообщили в региональном СУ СК по Забайкалью.
Российская газета вчера в 08:53
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси

Глава Белого дома утверждает, что Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать.
Российская газета вчера в 23:44
Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека

Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза вчера в 08:52
Космос

В NASA опубликовали 3D-карту Луны

OAnews 05 октября в 08:39
Экология

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России

В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 05 октября в 06:07
Армия и оружие

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 05 октября в 15:04
Футбол

Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»

Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву.
Российская газета вчера в 14:24
Кино

В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019

В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 03:17
Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы

РЕН ТВ вчера в 21:21
Спорт

Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России

В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн вчера в 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное