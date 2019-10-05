Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

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