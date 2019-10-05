Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Помогают - ужесточение правил выдачи кредитов и индексация зарплат бюджетников. Однако о каком-либо прорыве в экономике говорить не приходится, а проблема бедности в стране встает все более остро. Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
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с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАССвчера в 03:39

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Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян

Телеканал 360°вчера в 11:32

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

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В правительстве предрекли падение доходов россиян

URA.Ruвчера в 09:17
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено вчера в 23:49, Вашингтон
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В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
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