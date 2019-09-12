Экономика
iReactorМинфин спрогнозировал снижение цен по тарифам ОСАГО после реформы
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что общая стоимость ОСАГО может снизится для аккуратных водителей в три или четыре раза при переходе на новую систему расчета тарифов.
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ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.Life.ru13 сентября в 00:45
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В Минфине допустили снижение цены на полис ОСАГО после реформы тарифов
RT на русском13 сентября в 00:18
В Минфине рассказали о возможных ценах на полис ОСАГО после реформы тарифов
Life.ru13 сентября в 00:45
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:19, Вашингтон
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