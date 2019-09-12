с чего всё началось

ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что общая стоимость ОСАГО может снизится для аккуратных водителей в три или четыре раза при переходе на новую систему расчета тарифов.

Минфин спрогнозировал снижение цен по тарифам ОСАГО после реформы

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