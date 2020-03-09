Минфин России прокомментировал падение цен на нефть

В Италии начались тюремные бунты из-за борьбы с коронавирусом

Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

СМИ узнали о позиции Саудовской Аравии после распада сделки ОПЕК+

Белоруссия планирует договориться с РФ по нефти

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Во время беременности Ольга Зуева сделала обнаженную фотосессию

В пункте передержки животных в Якутии нашли 100 мертвых собак и кошек

В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

Врачи рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом в Москве

Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.