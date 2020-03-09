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Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
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Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом. Как говорится в сообщении министерства, объём ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составил 10,1 трлн рублей.В источнике
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С чего всё начиналось
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
РБК 03:07
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Сегодняшний день ознаменовался падением курса рубля

Эхо Москвы 05:00
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В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25

РБК 03:07
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В Минфине заявили, что при падении цены на нефть до $25 средств ФНБ хватит на 6-10 лет

ТАСС 02:51
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