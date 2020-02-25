Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

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В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года

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Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новости06:03

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URA.Ru04:52

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАСС04:34
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
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Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
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Сафонов считает, что «Зенит» не уважает Семака

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Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс

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США назвали условие подписания соглашения с талибами

Соединенные Штаты подпишут соглашение с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск в случае соблюдения режима сокращения насилия, заявил во вторник, 25 февраля, госсекретарь США Майк Помпео.
Известия 10:28
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В Совфеде объяснили систему изменения размера пенсии

Бибикова отметила, что при переезде из одного региона в другой нормы исчисления пенсии меняться не должны.
Говорит Москва вчера в 01:55
Политика

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Россией наступила новая эра.
РИА Новости 12:30
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Полицейские изъяли у москвича самодельный «бэтмобиль»

РИА Новости 14:03
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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
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Двоих детей унесло в открытое море в Сочи

Газета.Ru 13:58
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США ввели санкции против 13 компаний и физлиц, включая российских

«США вводят санкции против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA)»,-- говорится в заявлении госсекретаря.
Коммерсантъ 14:19
Политика

США обвинили Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Вашингтон обеспокоен тем, что Иран искажает информацию об истинных масштабах распространении коронавируса в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Глава минздрава Украины сочла коронавирус не опаснее обычного гриппа

Коронавирус не опаснее обычного гриппа, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, призвав журналистов не называть инфекцию смертельной и не сеять панику.
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В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
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Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
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Семья девочки со СМА из Калининграда продолжает сбор средств

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Мишустин заявил о чувстве стыда и сожаления из-за больницы в Кургане

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Александр Овечкин и Анастасия Шубская ждут рождения второго ребенка

Напомним, что Александр Овечкин и Анастасия Шубская познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине.
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Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению с декабрем 2019-го на 67,5 рубля (минус 10,9 процента) и составил 552 рубля.
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В Киеве рассказали о «мощной» подготовке к российскому «наступлению»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" РФ.
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Политика времен Януковича рассмотрят на пост премьера Украины

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В закрытом на карантин отеле на Тенерифе есть россияне

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