Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

RT на русском12:34

В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года

Известия09:29

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ru04:52

В Минфине предсказали снижение ипотечных ставок до 8% к концу года

РБК06:13

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новости06:03

Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года

Российская газета08:25

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАСС04:34
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

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Здоровье

Источник рассказал о рисках заражения россиян коронавирусом в Иране

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом.
РИА Новости 12:30
Музыка

Автор «Белой стрекозы любви» заявил о стремлении к идеалу в творчестве

Николай Воронов, автор композиции «Белая стрекоза любви», ставшей хитом русскоязычного интернета, рассказал RT, что аудитории стоит ожидать новых композиций.
RT на русском 11:32
Экономика

Богатейшие люди потеряли за день $139 млрд из-за коронавируса

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг "неудачников", каждый из них потерял более $4,8 млрд. 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за падения рынков на фоне опасений, что китайский коронавирус Covid-2019 ударит по мировой экономике, передает Bloomberg.
Газета.Ru 02:24
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Общество

Замглавы воронежского ГИБДД объяснил недвижимость на 50 млн рублей

Заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Игорь Качкин объяснил происхождение недвижимости, которую региональная прокуратура требует изъять у него и его родителей через суд.
Коммерсантъ 12:46
Финансы

Курс рубля начал снижаться к доллару и евро

По состоянию на 11.00 мск курс доллара вырос на 85 коп. к уровню предыдущего закрытия – до 64,93 руб. Евро подорожал до 70,948 руб. (+ 95 коп.), впервые с 10 февраля превысив отметку в 70 руб. Новости о распространении коронавируса за пределами Китая вызвали опасения по поводу возможного введения карантина в других странах, отмечают аналитики "ВТБ-капитала".
Ведомости 03:33
Политика

Россия освободила задержанных в Азовском море украинских браконьеров

"Получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", — написал политик в Facebook.
РИА Новости 10:00
Общество

Компания «Гражданские самолеты Сухого» сменила название

Как ранее сообщал ОАК, в состав "Иркута" также вошла компания "ОАК - Центр комплексирования".
ТАСС 07:43
Биатлон

Алябьев: Елисееву нужен хороший ремень, чтобы правильно умел говорить

Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал поведение российского биатлониста Матвея Елисеева.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
ToDay News Ufa 07:21
Футбол

«Ливерпуль» повторил два рекорда Англии по победам

Все про Спорт ру 09:55
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
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Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана 07:45
Общество

ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»

Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Вести.Ru 09:39
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Церемония прощания с Коби Брайантом состоялась в Лос-Анджелесе

В понедельник, 24 февраля, на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе состоялась церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.
Спорт-Экспресс вчера в 16:18
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Наука

Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик

Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Piter.tv 23 февраля в 09:14
Политика

Зеленский поручил погасить долги по зарплатам шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству погасить долги по зарплатам шахтерам в ближайшие два месяца.
Коммерсантъ 07:08
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об увеличении активности подводного флота России

Известия 12:44
Происшествия

Сотрудник московской прокуратуры задержан по подозрению во взятке

По данным следствия, в феврале 2020 года сотрудник прокуратуры при участии посредника в ходе прокурорской проверки потребовал у гендиректора одной из компаний 1,2 млн рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства.
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Дочь Александра Малинина подает на него в суд

StarHit.ru 09:00
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Какие изменения ждут россиян после 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд поправок в различные законодательные акты, которые существенно повлияют на жизнь россиян.
Вести.Ru 02:35
Футбол

УЕФА может перенести или отменить Евро-2020 из-за коронавируса

Вице-президент УЕФА Микеле Ува рассказал, в каком случае чемпионат Европы-2020 может быть перенесен или отменен.
РИА Новости 11:56
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Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
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Обнаружили первое животное без митохондриальной ДНК

Ученые выявили животное, у которого нет митохондриальной ДНК, а им оказался паразит лососёвых рыб.
Газета DAILY 12:08
Происшествия

Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах

На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Lenta.ru 11:10
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Шестеркин и Бучневич попали в ДТП

Российские легионеры «Нью-Йорк Рейнджерс» - вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в дорожно-транспортное происшествие.
ProstoProSport вчера в 11:38
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