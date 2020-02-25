Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

Средняя ставка по ипотеке может опуститься в России ниже 8% уже к концу текущего года, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАСС04:34

Подробнее о событии

Эксперт оценил ситуацию на ипотечном рынке в России

RT на русском12:34

В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года

Известия09:29

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАСС04:34

В Минфине предсказали снижение ипотечных ставок до 8% к концу года

РБК06:13

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новости06:03

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ru04:52

Ставки по ипотеке могут стать ниже 8% уже к концу года

Телеканал 360°06:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 23:35, Ашберн
Происшествия

В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем

ТАСС 02:22
Происшествия

В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

RT на русском 16:29
Политика

Федеральный реестр США рассказал о подарке Путина Трампу в 2018 году

В документе, опубликованном Федеральным реестром США, сообщается, что 19 августа 2018 года Путин вручил Трампу коробку с 12 круглыми коллекционными серебряными монетами, которые были выпущены к Чемпионату Мира по футболу в России.
RuNews24.ru вчера в 14:41
Политика

Зюганов и Жириновский начинают нервничать из-за своего будущего

После церемонии возложения венков 23 февраля лидеры КПРФ и ЛДПР попытались прояснить эту ситуацию лично у президента: Вчера Зюганов с Жириновским успели в небольшом разговоре с Путиным уточнить, насколько устойчиво их будущее как глав политических партий.
Ваши новости 22:01
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

РБК 15:05
Хоккей

Панарин и Георгиев помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»

Что же касается голкипера "Рейнджерс" Александра Георгиева, то он отразил 42 броска из 45.
Газета.Ru 22:25
Транспорт

Первый участок трассы из Краснодара в Крым обойдётся в 59 млрд рублей

Почти 60 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
REGNUM 04:46
Игры

В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3

В интернет на днях утекли скриншоты проекта. Изображения опубликовали на форуме ResetEra.
Ferra 23 февраля в 06:32
Политика

Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.
Газета.Ru 13:11
Политика

СМИ узнали о планах «Единой России» поменять название и лидера

В статье говорится, что в ближайшие время партия планирует провести с ОНФ объединительный съезд, где поменяют устав, название и структуру управления партией.
РБК 22:57
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на "Евровидении-2018" певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
РИА Новости 21:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения Любови Успенской

Ксения Собчак попыталась разобраться в ситуации, однако все закончилось полным провалом. Певица в истерике покинула программу.
RuNews24.ru вчера в 04:50
Общество

В Кургане с премьер-министром Мишустиным обсуждают развитие Зауралья

Премьер-министр проводит совещание «Об утверждении индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020−2024 гг».
REGNUM 04:59
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире шокировала поклонников снимками топлес

ФАН 04:54
Кино

Назван актерский состав второго сезона «Ведьмака» от Netflix

Известия вчера в 13:10
Экономика

В России предложили установить минимальные цены на пиво

Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров.
REGNUM 22:16
Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Общество

Названа лучшая соцсеть для поиска работы

Россияне назвали «ВКонтакте» самой полезной соцсетью для поиска работы, следует из исследования 3 тысяч респондентов, проведенного сервисом «Работа.ру».
Мойка78 22:25
Гаджеты

Новый рекордсмен AnTuTu на шикарных фото в высоком разрешении

Смартфон установил новый рекорд производительности в AnTuTu, если сравнивать официальные заявления Xiaomi и iQOO, однако после обновления флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Pro смог набрать в неофициальном тестировании все же чуть больше.
iXBT.com 04:27
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Гаджеты

Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs

Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.
Astera вчера в 12:09
Общество

Эксперты отметили роль российских госбумаг на глобальных рынках

Специалисты Института подчеркнули, что возможное введение США санкций на российский госдолг чревато потрясением для развивающихся рынков.
Известия 14:00
Общество

Пособие на ребенка малоимущим в 2020 году

Пособие на ребенка малоимущим семьям в 2020 году обещают платить не три года, а семь лет.
Современный Предприниматель 07:01
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Общество

На Дальнем Востоке заминировали десятки школ

Российская газета 20:25
Политика

Завтрашняя сессия Верховного совета может стать поворотной

Напомним, депутат от ЛДПР Виталий Анисимов предложил внести изменения в статьи регламента Верховного совета, которые предполагают, что лишить должностей руководителей депутатского корпуса можно будет большинством голосов, то есть за отстранение должны проголосовать 26 депутатов из 50.
Московский Комсомолец Хакасия 02:41
Здоровье

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Южную Корею и Иран

"По информации Всемирной организации здравоохранения зарегистрирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Италии, Республике Корея и Иране Роспотребнадзор в связи с изложенным не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - говорится в сообщении.
ТАСС 23:25
Армия и оружие

Военнослужащий США заразился коронавирусом в Южной Корее

Военнослужащий армии США заразился коронавирусом на территории Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап».
REGNUM 22:51
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
РИА Новости 14:41
Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное