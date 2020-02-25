Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

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