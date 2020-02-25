Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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В Минфине предсказали снижение ипотечных ставок до 8% к концу года

РБК06:13

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

РИА Новости06:03

Российские власти допустили снижение ипотечных ставок в 2020 году

Московский Комсомолец05:28

Средняя ипотечная ставка в России может опуститься ниже 8% к концу года

News.ru05:25

В Минфине допускают снижение ипотечной ставки ниже 8% в 2020 году

REGNUM05:11

Минфин пообещал снижение ставки по ипотеке уже в этом году

URA.Ru04:52

Минфин: средняя ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году

ТАСС04:34
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Наука

Самарские ученые создают магнитный «скальпель» для борьбы с раком

Специалисты Самарского университета работают над новым аппаратом, который должен помочь в борьбе с раком.
Терра 07:06
Экономика

Москва и Минск подписали протокол о компенсации за «грязную нефть»

Белоруссия и Россия подписали протокол о выплате российской компенсации за поставку на белорусские НПЗ весной 2019 года нефти с повышенным содержанием хлорорганики («грязную нефть»).
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Политика

Зеленский потребовал погасить долги по зарплате шахтерам до мая

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть долги по зарплате шахтерам до мая.
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Общество

«КамАЗ» может перейти на неполную рабочую неделю из-за коронавируса

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» издал приказ о возможном переходе на неполную рабочую неделю с 20 апреля.
Известия 05:12
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев посоветовал певице Maruv «валить в Россию»

Николай Расторгуев посоветовал украинской певице Анне Корсун, известной под сценическим псевдонимом Maruv, «валить в Россию».
Пятый канал вчера в 23:15
Авто

КамАЗ планирует увеличить долю грузовиков на рынке России до 46%

Как сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу предприятия КамАЗ, по результатам прошлого года доля предприятия на рынке грузовых машин в России составила 44,2%. При этом в 2020 году «КамАЗ» намерен увеличить свою долю на российском рынке грузовиков до 46%.
Тарантас Ньюс 02:17
Культура

Власти Калининграда расширят систему компенсаций затрат кинокомпаниям

Власти Калининградской области расширят систему рибейтов (компенсаций) за съемки фильмов на территории региона.
ТАСС 06:44
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily вчера в 11:13
Спорт

Арина Аверина завоевала золото ЧР по художественной гимнастике

Арина Аверина завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
РИА Новости 23 февраля в 10:12
Политика

Страны Шенгена могут усилить контроль на границах из-за коронавируса

Страны, входящие в Шенгенскую зону, могут самостоятельно вводить контроль на границах в связи с угрозами безопасности и здравоохранения, сказала на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Подросток, напавший на ребенка в Кандалакше, стоял на учете

Пятнадцатилетний подросток, которого обвиняют в попытке убийства 11-летнего мальчика в Кандалакше, состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних с 2016 года, сообщили в региональном УМВД.
РИА Новости 04:31
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных на 8 марта

Три выходных дня, как напоминают в Роструде, ожидают россиян в марте.
Российская газета 04:28
Космос

Yutu-2 сделал снимок «странных» камней на обратной стороне Луны

Представители китайского национального космического управления заявили, что роверу Yutu-2 удалось сделать новые снимки «странных» камней, расположенных на обратной стороне Луны.
OAnews 22 февраля в 08:44
Общество

«Болотное дело» обходится России все дороже

Коммерсантъ 05:56
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс вчера в 12:13
Авто

Представлен роскошный седан DS 9

В преддверии автосалона в Женеве премиальный французский бренд DS («дочка» Citroen) представил новый флагманский седан DS 9 для рынков Китая и Европы.
Автоновости дня 00:58
Игры

Microsoft раскрыла новые характеристики консоли Xbox Series X

Компания Microsoft поделилась новыми подробностями игровой консоли Xbox Series X. Она получит графический процессор на базе AMD RDNA 2 мощностью 12 терафлопс (в 8 раз больше, чем у Xbox One и в два раза больше, чем у Xbox One X).
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Общество

«Открытые медиа» обнаружили поддельные подписи за реновацию в Москве

В Можайском районе Москвы среди отзывов жителей в поддержку программы реновации жилья есть поддельные подписи от имени детей и умерших людей.
Znak.com 07:56
Политика

Кириенко объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика»

Первый замглавы АП признался, что рабочим названием конкурса было "Политические лидеры", но в итоге было решено выбрать название, которое включало бы в себя название большого, уже известного конкурса.
Газета.Ru 05:35
Здоровье

Мишустин пообещал отремонтировать больницу в Кургане

С рабочим визитом в Курган прибыл Михаил Мишустин. Там обсуждают социально-экономическое развитие региона, передает "ТВ Центр".
ТВ Центр 06:49
Политика

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

Крашенинников уточнил, что сейчас рабочая группа рассматривает поправки, которые будут влиять на права граждан непосредственно или через федеральные законы.
ТАСС 04:01
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 21:20
Происшествия

У пассажира экстренно севшего в Анкаре рейса заподозрили коронавирус

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, совершил экстренную посадку в Анкаре в связи с подозрением на коронавирус у одного из пассажиров, передает телеканал NTV.
РИА Новости 05:40
Экономика

Должникам хотят разрешить самостоятельно продавать залоговое имущество

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая предлагает дать россиянам возможность самостоятельно по максимально выгодной цене продавать имущество, находящееся в залоге у банка.
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Борзаковский снял кандидатуру с выборов главы ВФЛА

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Sport.ru 07:59
Общество

Депутаты предложили запретить высаживать детей из автобусов

Автор проекта депутат Олег Алексеев пояснил, что поправки запретят высадку несовершеннолетних в темное время суток и в мороз.
Регион 64 07:11
Здоровье

Производитель «Арбидола» ответил на запрос ФАС по коронавирусу

Производитель «Арбидола» — компания «Отисифарм» — ответила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на запрос о рекламе препарата с утверждением о возможности его использования против коронавируса, сообщили RNS в пресс-службе ФАС.
Rambler News Service 05:36
Политика

Россия назначила нового торгпреда на Украине

Андрея Бабко назначили торговым представителем России на Украине, соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 07:05
Политика

В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы

Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Городовой 05:21
Экономика

«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем

Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Finam.Ru 04:40
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