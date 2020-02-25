Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Здоровье ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола» Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.

Авто Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.

Технологии Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.

Хоккей Букмекеры: «Ак Барс» обыграет «Салават Юлаев» в матче КХЛ На рынке «тотал 4,5» варианты «больше» и «меньше» оцениваются одинаковым коэффициентом 1,9. При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев» забросят обе команды, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1,22.

Политика В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.

Здоровье В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Общество Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк» Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).