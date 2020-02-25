Экономика
РИА НовостиМинфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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Происшествия
Семь россиян с Diamond Princess поместили на карантин во Владивостоке
Политика
В Госдуму внесены поправки в Конституцию о местном самоуправлении
Ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции РФ в Госдуму внесли новые поправки. Об этом сообщает «Российская газета».
Общество
Скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Экономика
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
В Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.
Происшествия
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели
Здоровье
ФАС возбудила дело против производителя «Арбидола»
Напомним, в конце января 2020 года в ФАС поступила жалоба на рекламу препарата, где утверждалось, будто исследователи доказали эффективность "Арбидола" даже при лечении коронавируса.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Армия и оружие
В США показали первый эскиз сверхмощной пушки
О характеристиках нового оружия рассказала "Российская газета". В сети появились первые эскизы нового оружия из США.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес концерт в Кирове из-за болезни
Авто
Официально раскрыт новый Volkswagen Polo для России
Компания Volkswagen готовится запустить продажи нового поколения модели Polo, которая за последние годы стала одним из бестселлеров бюджетного класса.
Футбол
Воспитанник «Спартака» перешёл в армянский «Пюник»
Условия контракта игрока не разглашаются. 30-летний Маляка является воспитанником московского «Спартака».
Технологии
Россия внедрит VR-технологии в образовательный процесс
Предполагается, что применение технологий виртуальной реальности позволит повысить эффективность обучения, а также поднять вовлеченность школьников в образовательный процесс.
Музыка
Создатели хита Freestyle впервые за 15 лет выступят в России
Создатели хита впервые за 15 лет выступят в России в августе 2020 года на фестивале ParkSeasons Fest в Волгограде.
Армия и оружие
Азербайджан закупает учебно-боевые самолёты Leonardo M-346 Master
Азербайджан подписал контракт с итальянским производителем Leonardo на поставку учебно-боевых самолётов M-346 Master.
Хоккей
Букмекеры: «Ак Барс» обыграет «Салават Юлаев» в матче КХЛ
На рынке «тотал 4,5» варианты «больше» и «меньше» оцениваются одинаковым коэффициентом 1,9. При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что в матче «Ак Барс» — «Салават Юлаев» забросят обе команды, и предлагают поставить на это по коэффициенту 1,22.
Политика
В Кремле ответили на обвинения США во «вмешательстве» в выборы
Комментируя слухи о вмешательстве Кремля в американские выборы, пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал их голословными и отметил, что Москва всегда выступала и выступает за самостоятельность во внутренних делах любого государства.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снижается
Сотрудники ведомства отмечают, что самое существенное снижение заболеваемости отмечено среди школьников.
Политика
В Кремле исключили проработку двусторонней встречи Путина и Эрдогана
Россия и Турция не прорабатывают возможность встречи лидеров двух стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Общество
В Италии могут находиться до 20 тысяч российских туристов
Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране могут отдыхать около 20 тысяч гостей из России, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Гаджеты
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мА·ч
Здоровье
В Баку двух человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Азербайджане с подозрением на коронавирус, один из них гражданин Ирана, говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения Азербайджана и государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.
Политика
Офис Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Киев пока не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве.
Общество
Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»
Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Финансы
ВТБ выплатит дивиденды акционерам в два этапа
«Наше ноу-хау заключается в том, что мы будем предлагать выплатить эти дивиденды в отличие от предыдущих лет двумя траншами для прохождения ситуации с капиталом», — сказал Пьянов.
Футбол
«Челси» предложил Кепу и 30 миллионов евро за Яна Облака
Напомним, что Кепа перешел в «Челси» из «Атлетика» Бильбао за рекордные для голкипера 80 миллионов евро.