Будьте в Плюсе

Минфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль к началу осени

По итогам восьми месяцев 2022 года у 16 российских регионов снизились доходы от налога на прибыль организаций.
Газета.Ru
Среди регионов, в которых упали доходы из-за налогов на прибыль — Карелия, Забайкальский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Свердловская, Челябинская области.
Коммерсантъ
В целом Минфин оценивает исполнение консолидированных бюджетов регионов как устойчивое, хотя и наблюдает «некоторое замедление темпов роста доходов».
РБК
Доходы упали у Липецкой, Белгородской и Курской областей, сообщил Горнин.
РБК

Подробнее о событии

В Минфине назвали регионы, где упали доходы от налога на прибыль
Общественная служба новостей02:34
В Минфине назвали регионы, где упали доходы от налога на прибыль
РБК01:00
Самое цитируемое
Замминистра финансов Горнин: поступления от налога на прибыль упали в 16 регионах
News.ru01:36
В Минфине рассказали о регионах, где упали доходы от налога на прибыль
Центральная Служба Новостей02:15
В уральских регионах упали поступления от налога на прибыль
УралПолит.Ru01:48
Поступления от налогов в бюджеты Алтая и Забайкалья начали падать
Тайга.инфо01:38
Минфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль к началу осени
Газета.Ru02:33

Интересное

«Ведомости»: Минфин предложил «приватизировать» пенсионные накопления

Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию».
Коммерсантъ23:23

ВС РФ заявили, что ВСУ стали меньше применять беспилотники

Заместитель командира зенитного ракетного полка российской армии Никита рассказал, что в последнее время боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) меньше применяют беспилотники, чем раньше.
Общественная служба новостей02:47

Часть Белгорода осталась без электричества после аварии на подстанции

Большой район Белгорода и часть Белгородского района остались без света после аварии на подстанции.
Известия23:07

Блумберг сообщил, что США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением

"Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением", — говорится в сообщении агентства.
РИА Новости02:44

Politico: стратегия президента России Путина вынудит Европу ослабить санкции

Успешная политика Владимира Путина заставила Евросоюз понять, что Западу рано или поздно придется ослабить антироссийские санкции, пишет Мэтью Карничниг в статье для издания Politico.
РИА Новости02:19

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», данных о пострадавших нет

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией».
Lenta.ru21:20

Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами

Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
РИА Новостивчера в 14:38

«Известия»: телефонные мошенники начали мстить людям, которые пытаются их разыграть

Мошенники стали мстить людям, попытавшимся их разыграть в разговоре. Такая тенденция появилась в последние месяцы.
Газета.Ru22:57

Сенатор Пушков усомнился в знании истории готовых воевать с Россией властей Польши

Представителям польских властей стоит подучить историю, прежде чем пытаться "готовиться к войне" с Россией, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости21:28

Телеведущая Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале «Монастырь»

Популярная телеведущая Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале «Монастырь». Для телеведущей эта роль стала дебютной.
Культуромания02:26