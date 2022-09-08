Газета.RuМинфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль к началу осениПо итогам восьми месяцев 2022 года у 16 российских регионов снизились доходы от налога на прибыль организаций.Газета.RuСреди регионов, в которых упали доходы из-за налогов на прибыль — Карелия, Забайкальский край, Белгородская, Курская, Липецкая, Свердловская, Челябинская области.КоммерсантъВ целом Минфин оценивает исполнение консолидированных бюджетов регионов как устойчивое, хотя и наблюдает «некоторое замедление темпов роста доходов».РБКДоходы упали у Липецкой, Белгородской и Курской областей, сообщил Горнин.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРБКПодробнее о событииВ Минфине назвали регионы, где упали доходы от налога на прибыльОбщественная служба новостей02:34В Минфине назвали регионы, где упали доходы от налога на прибыльРБК01:00Самое цитируемоеЗамминистра финансов Горнин: поступления от налога на прибыль упали в 16 регионахNews.ru01:36В Минфине рассказали о регионах, где упали доходы от налога на прибыльЦентральная Служба Новостей02:15В уральских регионах упали поступления от налога на прибыльУралПолит.Ru01:48Поступления от налогов в бюджеты Алтая и Забайкалья начали падатьТайга.инфо01:38Минфин: у 16 российских регионов упали поступления от налога на прибыль к началу осениГазета.Ru02:33Показать ещёОценить30Поделиться