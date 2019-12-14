Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Читать в источнике
Комментировать552
с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

Выяснилось, из-за кого россияне не дождутся своих замороженных пенсий

URA.Ruвчера в 09:28

Минфин решил устранить возможность обналичивания замороженных пенсий

Известиявчера в 08:06

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

РИА Новостивчера в 07:42

Минфин не даст обналичивать замороженные накопления по новому плану

Дождьвчера в 08:00

Минфин нашел способ предотвратить обналичивание замороженных пенсий

Ведомостивчера в 06:21

В проекте о добровольных пенсиях могут установить минимальный взнос

Коммерсантъвчера в 04:39

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

РБКвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Единоборства

Петр Ян победил Фейбера нокаутом на турнире UFC 245

REGNUM 02:59
Космос

Россия и Япония создадут робота для работы на Луне

Life.ru 13 декабря в 20:45
Игры

THQ Nordic выпустила прототип ремейка первой Gothic

Мир фантастики вчера в 02:27
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.
РИА Новости 02:32
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01:08
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском вчера в 03:28
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Энергетика

В «Нафтогазе» назвали рост цен на газ «расплатой за некомпетентность»

«Расплатой за некомпетентность и коррупцию» назвал исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ситуацию с ценой на газ.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Армия и оружие

ВСУ семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Украинские силовики семь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 13 декабря в 01:48
Происшествия

Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве

По делу банды Аслана Гагиева задержали экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
РИА Новости вчера в 16:31
Авто

Стала известна дата запуска серийного производства машин Aurus

Как отмечается, производство автомобилей Aurus запустят на территории завода Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).
CarsWeek.ru 13 декабря в 09:08
Армия и оружие

США сообщили о ракете, «способной обойти» российскую ПВО

США разработали ракету Lockheed Precision Strike, предназначенную для обхода российских радаров противовоздушной обороны.
Газета.Ru 01:49
Футбол

Азар пообещал болельщику, что вернется в «Челси»

Полузащитник «Реала» Эден Азар заявил болельщику «Челси», что он вернется в лондонский клуб. «Мы скучаем по тебе», — сказал бельгийцу фанат.
Sport24.ru 02:08
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Политика

Песков: Киев формально не выдвигал инициатив о миротворцах в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона пока формально не выступала с новыми инициативами о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.
RT на русском 01:10
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие

Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии

Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
ФАН 13 декабря в 13:37
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com 13 декабря в 09:32
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Один из ЗАГСов Казани зарегистрировал брак двух трансгендеров, сообщает KazanFirst. Эрика ранее была мужчиной, а Виктор — женщиной.
РИА Новости 02:04
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
RT на русском 01:38
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное