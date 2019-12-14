Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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с чего всё началось

Минфин нашел способ не допустить обналичивания замороженных пенсий

Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
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