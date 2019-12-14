Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

с чего всё началось

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Политика Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.

Космос Физики возродили идею о сигнале темной материи из центра Галактики Ученые заключают, что такой анализ не дает надежных результатов, поэтому необходимо вернуться к исходной позиции, по которой избыток гамма-лучей из центра Млечного Пути все-таки может быть связан с темной материей.

Политика Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков На выборы председателя кроме господина Рыбакова выдвинулись пять претендентов: действующий председатель партии Эмилия Слабунова, председатель псковского отделения Лев Шлосберг, глава ярославского отделения Олег Виноградов, член московского «Яблока» Олег Новиков и его председатель Сергей Иваненко, который взял самоотвод.

Политика Турция запросила у США покупку Patriot США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.

Гаджеты Intel не теряет надежды освоить выпуск 10-нанометровых процессоров В 2021 году Intel планирует начать поставки процессоров Sapphire Rapids. Освоение норм 10 нм остается проклятием Intel уже более двух лет.

Единоборства Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото Российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков потерпел первое в карьере поражение, уступив швейцарцу Ясубею Эномото на турнире RCC 7.