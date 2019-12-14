Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

с чего всё началось

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

Авто Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7 До конца этого года китайская компания Haval предлагает скидки при покупке своего нового кроссовера Haval F7 в топовой комплектации.

Шоу-бизнес Елена Воробей рассказала о дочери, перенесшей операцию В одном из эпизодов передачи Елена Воробей выразила искреннюю благодарность в адрес бессменной ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой, которая в прошлом году поддержала артистку и оплатила ее дочери довольно дорогую операцию в немецкой клинике.

Происшествия В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Общество РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.

Гаджеты IPhone 12 может разочаровать пользователей По словам аналитика Джина Мюнстера, продажи нового смартфона от Apple с поддержкой 5G разочаруют инвесторов.

Политика В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

Технологии МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Наука Финал Олимпиады Кружкового движения НТИ прошел в Петербурге Финал первой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) проходит в различных регионах России, а в Петербурге он состоялся по трем направлениям: «Технологии для человека», «Технологии для виртуального мира» и «Технологии для космоса».

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.