Экономика

ПРАЙМПРАЙММинфин улучшил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% ВВП

Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.
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Обновлены основные макропрогнозы по экономике России

Росбалт14 февраля в 04:08

Минфин представил новые параметры макропрогноза на 2020 год

РБК13 февраля в 13:37

Правительство повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9%

Финмаркет13 февраля в 03:58

Минфин обновил основные макропрогнозы по экономике РФ

ПРАЙМ13 февраля в 11:33

Экономике России посулили ускоренный рост

Lenta.ru13 февраля в 08:59

Минфин повысил прогноз роста ВВП России в 2020 году

REGNUM13 февраля в 11:52

Прогноз по росту ВВП России повысили до 1,9%

ТАСС13 февраля в 03:43
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
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Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
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Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова

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Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1

«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
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Сирийская армия освободила ряд деревень на юго-западе Алеппо

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Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
РИА Новости 03:27
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В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани

После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Татарстан-24 08:23
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Мог ли Зинченко играть за сборную России? Мнение Евсеева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что Александр Зинченко мог получить российское гражданство.
Спорт-Экспресс 08:15
Экономика

Forbes сообщил о появлении нового российского миллиардера

По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
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Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
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Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 года

Руководство АПЛ может лишить «Манчестер Сити» чемпионского титула 2014 года.
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МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой

Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
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Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

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Известия вчера в 17:16
Политика

Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции

Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
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Технологии

В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров

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Подругу акциониста Павленского задержали во Франции

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Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
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Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
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Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков

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В Интернете появилось фото Анны Семенович c «тремя подбородками»

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Италия направит самолет за своими гражданами с Diamond Princess

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