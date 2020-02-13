Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.

Минфин улучшил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% ВВП

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