Экономика
ПРАЙММинфин улучшил прогноз роста ВВП РФ на 2020 год до 1,9% ВВП
Прогноз по росту ВВП России на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства, где рассматриваются поправки в бюджет.
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Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке преследования на «Ски Тур»
Российский лыжник Александр Большунов финишировал вторым в гонке преследования на многодневке "Ски Тур", которая проходит в Эстерсунде.
Происшествия
Калининградский убийца оставил записку
Записку и патроны нашли следователи при обыске квартиры убийцы из Калининграда.
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Биатлон
Норвежский биатлонист публично вступился за Логинова
Накануне российский биатлонист Александр Логинов выиграл золотую медаль на чемпионата мира в Антерсельве в спринте.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Футбол
Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1
«Монако» одержал победу над «Монпелье» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Здоровье
В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом
Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
Происшествия
Два человека погибли в аварии на проспекте Победы в Казани
После удара из авто вылетел двигатель, вырвало колесо. В салоне находились три человека.
Футбол
Мог ли Зинченко играть за сборную России? Мнение Евсеева
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, что Александр Зинченко мог получить российское гражданство.
Экономика
Forbes сообщил о появлении нового российского миллиардера
По данным двух источников Forbes, доля Сторонского в Revolut составляет около 30%, что позволяет оценить его состояние после завершения раунда примерно в $1,65 млрд.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Футбол
«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 года
Руководство АПЛ может лишить «Манчестер Сити» чемпионского титула 2014 года.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Политика
Зеленскому не дали микрофон для выступления на Мюнхенской конференции
Перед выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности президенту Украины Владимиру Зеленскому не досталось микрофона.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Технологии
Предустановка российского ПО на смартфоны начнётся с поисковиков
Ожидается, что предустановка российского ПО на все продаваемые в РФ смартфоны начнётся с 1 июля 2020 года.