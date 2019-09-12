Экономика
ФедералПрессМинфин: ускоренный рост экономики может навредить
Увеличение расходов бюджета на плохо продуманные проекты и попытки ускорить экономический рост могут подорвать макроэкономическую стабильность, достигнутую правительством и Центральным банком Российской Федерации.
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Реакция экономики была устойчивой. Мы не видели каких-либо серьёзных влияний на инфляцию, она была под контролем. Рост замедлился, но ни о какой рецессии мы не говорим. Нормально, что мы привыкаем к такой ситуации, что эти шоки на повседневную жизнь граждан не влияют.
— Владимир Колычев, русский писательREGNUM 04:35
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Устойчивость экономики РФ под угрозой из-за роста расходов бюджета, заявил Колычев
Парламентская газета04:49
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Назван самый провальный фильм в истории кино
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Футбол
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