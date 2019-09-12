Экономика

ФедералПрессФедералПрессМинфин: ускоренный рост экономики может навредить

Увеличение расходов бюджета на плохо продуманные проекты и попытки ускорить экономический рост могут подорвать макроэкономическую стабильность, достигнутую правительством и Центральным банком Российской Федерации.
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Владимир Колычев
Реакция экономики была устойчивой. Мы не видели каких-либо серьёзных влияний на инфляцию, она была под контролем. Рост замедлился, но ни о какой рецессии мы не говорим. Нормально, что мы привыкаем к такой ситуации, что эти шоки на повседневную жизнь граждан не влияют.
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