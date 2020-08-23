Общество
ВедомостиМинфин уточнил правила кредитования других стран
Социально-политические кризисы наряду с военными конфликтами и высокими кредитными рисками станут причинами для отказа Россией в предоставлении займов другим государствам.
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Происшествия
Ярмыш: СК РФ до сих пор не возбудил дело об отравлении Навального
Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш пожаловалась на несоблюдение закона Следственным комитетом РФ, куда соратники политика на прошлой неделе подали заявление с требованием возбудить уголовное дело об отравлении после госпитализации в Омске.
Росбалт 07:10
Общество
В Cinema for Peace считают, что Навальный выздоровеет после отравления
Российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить, он поправится, но несколько месяцев не сможет работать, заявил немецкому изданию Bild основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль.
Интерфакс вчера в 17:49
Гаджеты
Названы проблемы Skoda Octavia нового поколения
Эксперты чешского портала Auto.cz проанализировали отзывы обладателей нового Skoda Octavia.
Новые автомобили 06:17
Политика
МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже.
РИА Новости 06:01
Общество
Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года
Джакарта, 24 августа 2020, 15:42 — REGNUM Индонезийский остров Бали из-за коронавируса останется закрытым для туристов из других стран до конца 2020 года, сообщает 24 августа Jakarta Post.
REGNUM 08:42
Экономика
Индия захотела больше российского угля
Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год.
Lenta.ru 07:51
Происшествия
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.
Вести.Ru 09:00
Политика
Тихановская поблагодарила США за поддержку белорусского народа
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом поблагодарила американскую сторону за поддержку белорусского народа, сообщила в понедельник пресс-служба штаба политика.
РИА Новости 09:15
Политика
Кремль отрицает ведение переговоров с оппозицией Белоруссии
Москва, 24 августа 2020, 12:50 — REGNUM У Кремля отсутствуют каналы связи с белорусской оппозицией.
REGNUM 05:50
Шоу-бизнес
Раскрыто предназначение гаргулий на замке Галкина и Пугачевой
Предназначение фигур московский кузнец Денис Аксенов раскрыл Telegram-каналу Mash.
Lenta.ru 06:19
Гаджеты
Названы ожидаемые цены на iPhone 12
Аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере, опубликовал схематичное изображение линейки iPhone 12 с вероятными ценами всех версий.
РИА Новости вчера в 15:26
Политика
Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко
Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском 07:16
Происшествия
Суд засекретил приговор челябинскому нацболу
По ее данным, после приговора "Александра Крышку вывели из зала суда без наручников".
Интерфакс 08:44
Политика
В пяти регионах РФ может пройти второй тур выборов губернатора
По мнению экспертов агентства «Минченко консалтинг», на выборах губернаторов в пяти российских регионах соперничество кандидатов может перейти во второй тур.
Общественная служба новостей 00:29
Футбол
Результативная передача Головина помогла «Монако» избежать поражения
«Монако» в домашнем матче первого тура французской Лиги 1 сыграл вничью с «Реймсом» — 2:2. Уже на 5-й минуте Булай Диа вывел гостей вперед.
LiveSport.ru вчера в 09:17
Футбол
Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за поражение от «Лиона»
Влада Седан, жена украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, раскритиковала главного тренера английского команды Хосепа Гвардиолу после поражения от "Лиона" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
РИА Новости вчера в 04:46
Общество
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Интерфакс вчера в 21:39
Армия и оружие
Российский БПЛА «Гром» создан для поддержки истребителей Су-35 и Су-57
Генеральный конструктор предприятия Николай Долженков рассказал, что основной задачей беспилотника будет поддержка истребителей Су-35 и Су-57.
Политическая Экспертиза 07:32
Армия и оружие
Новейшая ЗРС С-500 начала государственные испытания
В России приступили к государственным испытаниям новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.
Российская газета 08:42
Космос
Появился сервис онлайн-слежения за Perseverance
Помимо слежения за Perseverance сервис предлагает изучение и других объектов Солнечной системы.
Популярная механика 02:24
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила раздел для поиска работы
В браузерной версии и в мобильном приложении «ВКонтакте» появился новый раздел для поиска работы.
АБН 07:08
Авто
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Рабочими объявлены субботы 22 и 29 августа, а также 5, 12, 19 и 26 сентября.
Автоновости дня 04:09
Общество
Турция обнаружила 320 млрд кубометров газа в Черном море
Городовой 21 августа в 11:51
Путешествия
Что делают российские туристы, чтобы попасть на отдых в Европу
Российские туристы находят пути и способы, как отправиться на отдых в европейские страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:47
Общество
Wildberries запустил крупнейший региональный распредцентр в Татарстане
Складской комплекс стал крупнейшим действующим региональным логистическим центром Wildberries за пределами Московского региона Площадь первой очереди составляет 50 тыс. кв. м, а общая площадь логистического объекта - свыше 100 тыс. кв. м. Совокупный размер инвестиций Wildberries в проект - около 5 млрд руб.
Известия Татарстана 07:49
Происшествия
Девять человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах
28 ноября прошлого года сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб и 11 получили ранения при взрыве гранаты в провинции Восточный Мисамис на Филиппинах.
Известия 03:30