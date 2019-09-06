Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ

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В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:17, Вашингтон
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