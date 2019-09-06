Энергетика
КоммерсантъМинфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
НПЗ смогут получить субсидии после исполнения прежних обязательств, сообщили в Минфине
Парламентская газета11:04
Господдержку смогут получить только НПЗ, освоившие 10% вложений в проекты от 30 млрд руб
Агентство нефтегазовой информации08:01
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Энергетика
ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
ПРАЙМ 10:50
Происшествия
Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову
Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.
RT на русском 13:33
Футбол
Сборная России выехала на матч с Шотландией
Сегодня сборная России сыграет в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии.
Спорт-Экспресс 12:58
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино
В столице открыли пересадочный узел Северянин — Ростокино, сообщает сайт «Москва 24».
RT на русском 11:41
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Футбол
Молодежная сборная России распечатала счет
В Саранске на «Мордовии» арене молодежная сборная России забила первый гол в ворота Сербии.
Info-RM 12:26
Политика
Помпео рассказал о приоритетах США в отношениях с Ираном
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон стремится преодолеть напряжённость в отношениях с Ираном дипломатическим путём.
News.ru 12:53
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия
СК проверяет информацию о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Вести.Ru 12:40
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Хоккей
СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»
Игра закончилась со счётом 5:2 в пользу уральцев. СКА потерпел первое поражение, «Автомоболист» одержал третью победу подряд.
Чемпионат 12:22
Единоборства
Нурмагомедов: сделаю всё ради победы
Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал заявление перед поединком с Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
RT на русском 10:29
Наука
Тестостерон не связан с аутизмом
Именно поэтому неоднократно обсуждалась концепция о том, что мужской гормон тестостерон может оказывать влияние на возникновения аутизма, который чаще всего проявляется в отсутствия эмпатии, то есть способности сопереживать другим людям.
MedikForum.ru 04 сентября в 07:30
Экономика
ЦБ назвал динамику реальных доходов россиян неудовлетворительной
Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительная, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 09:42
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Гаджеты
Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
Megaobzor.com 04:51
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Футбол
Роналду заработает €162 млн по контракту с Nike
Ранее появлялась информация, что Роналду подписал с Nike пожизненный контракт на 24 миллиона долларов в год.
Metaratings 13:36
Гаджеты
IFA 2019. Компания LG представила смартфон LG G8X ThinQ
В рамках выставки IFA 2019, проходящей в Берлине, корейская компания LG анонсировала выход долгожданного смартфона LG G8X ThinQ.
ITZine.ru 06:45
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала, кто обманул экс-короля Малайзии
Раньше жизнь королевского семейства оставалась тайной, но ростовская модель рискнула рассказать подписчикам трагическую историю свой любви с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Почти два месяца назад пара развелась, не прожив вместе и года.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 14:02