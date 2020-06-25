Экономика
ВедомостиМинфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки
В апреле в России стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Программа будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 20%, цель кредитования – жилье в новостройке.
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с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАССвчера в 12:31
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Министерство финансов уточнило условия выдачи льготной ипотеки под 6,5% годовых
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