По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).

с чего всё началось

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.

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