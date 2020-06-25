Экономика
КоммерсантъМинфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).ТАСС25 июня в 12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Общество
Избирком выявил факт двойного голосования в Вологде
По оценке избиркома, факт двойного голосования является «спланированной провокацией».
Вечерняя Москва 13:55
Футбол
Динамо — ЦСКА 0:0
Вести.Ru 13:58
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам превысила 70%
Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70%, в Москве и Нижегородской области проголосовали 822 тыс. человек.
РБК 03:57
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Футбол
«Сельта» сыграла вничью с «Барселоной», Смолов забил гол
РИА Новости 12:58
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com вчера в 07:15
Политика
Меркель заявила о «дестабилизирующем» поведении России
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поведение России можно назвать «дестабилизирующим», но призвала к диалогу, так как стратегическое влияние Москвы велико.
Известия вчера в 19:56
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
ТАСС 11:43
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 06:22
Футбол
Тедеско похвалил игроков «Спартака» за матч против «Уфы»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0).
Metaratings 13:12
Происшествия
В Евпатории на городском пляже утонула семилетняя девочка
Днем 26 июня 11-летняя девочка с семилетней сестрой вышли гулять во двор и без разрешения мамы в компании друзей ушли на пляж набережной имени Горького.
РИА Новости 05:20
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине
Утро.ru вчера в 11:28
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб.
Ведомости вчера в 09:49
Политика
Facebook изменил написание Киева
В Facebook изменилась транслитерация написания украинской столицы с Kiev на Kyiv.
Известия 09:42
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 10:33
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Политика
Украинский чиновник сжег флаг России перед посольством в Киеве
Мэр украинского города Конотоп, расположенного в Сумской области на границе с Россией, Артем Семенихин сжег российский флаг перед дипломатическим представительством России в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 13:09
Политика
Движение «Талибан» опровергло публикацию NYT о связях с Россией
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
РИА Новости 11:56
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:56
Происшествия
Второй строительный кран упал из-за ветра в Набережных Челнах
Второй башенный кран упал из-за ветра с дождем в Набережных Челнах, передает РИА "Новости" со ссылкой на Главное управление МЧС по Татарстану.
Газета.Ru 13:56
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com 12:03
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России
В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
Evo-rus.com 01:46
Происшествия
Пьяные напали на членов избирательной комиссии в Кургане
Пьяные мужчины попытались отнять маски и перчатки у членов участковой избирательной комиссии в Кургане.
НТВ 13:32