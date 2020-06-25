Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%
Смотрите также
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
В новые iPhone добавили функцию распознавания звуков окружающей среды
Facebook изменил написание Киева
Памфилова призвала следить, чтобы все голосовали по правилам
Смерч в Вологодской области сняли на видео
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек
Названы пожизненные последствия перенесенного коронавируса
Свыше 30 человек задержали после пятничного рейда на Рубинштейна
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Санатории изменят правила приема туристов на фоне коронавируса
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
В Москве на акции в поддержку ЛГБТ-активистки Цветковой задержаны 18 человек
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.В источнике
С чего всё началось
В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки
По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31
Подробнее о событии
Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб
Вестник Мордовии24 июня в 06:48