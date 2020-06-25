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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.В источнике
С чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
ТАСС25 июня в 12:31
Подробнее о событии

Президент РФ распространил льготную ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 и 12 млн руб

Вестник Мордовии24 июня в 06:48

В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

Известия25 июня в 12:41

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАСС25 июня в 12:31

Аналитики оценили долю жилья в Москве для льготной ипотеки под 6,5%

РБК25 июня в 10:43

Вторичный рынок: возвращение из карантинного отпуска

BFM.ruвчера в 00:43

Президент Путин предложил льготную ипотеку для квартир подороже

РЕН ТВ23 июня в 22:51

Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

RuNews24.ru23 июня в 18:46
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости17:56
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Пользователи социальных сетей раскрыли личность американского полицейского с татуировкой со словом "Россия", который обеспечивал вместе с коллегами безопасность во время протестов в Техасе.
Российская газета02:56
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Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufaвчера в 07:41
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СК попросил суд арестовать экс-помощника главы Россельхознадзора

Управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало о заключении под стражу бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в коррупции и совращении несовершеннолетних.
РБК07:44
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Fox: протестующие атаковали полицейские участки в Сиэтле и Портленде

Как сообщил телеканал, в Портленде минувшей ночью протестующие устроили несколько поджогов у одного полицейского участка и спровоцировали несколько стычек с сотрудниками органов правопорядка в других районах.
ТАСС09:59
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