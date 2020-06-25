Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% годовых на покупку нового жилья распространяется на кредиты, которые будут выданы до 1 ноября, сообщил заместитель финансов России Алексей Моисеев.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

По данным Минфина, проект постановления ранее уже внесен в правительство РФ. Президент РФ Владимир Путин во вторник предложил распространить ипотеку со ставкой в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей (сейчас 3 млн), а в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн(сейчас 8 млн).
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RuNews24.ru23 июня в 18:46
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
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Общество

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Наука

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Происшествия

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В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
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Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
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Общество

Илон Маск снова назвал главу компании Amazon подражателем

Лос-Анджелес, США, 27 июня 2020, 01:56 — REGNUM Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал владельца американской компании Amazon Джеффа Безоса подражателем из-за покупки за $1,2 млрд стартапа Zoox, который связан с производством беспилотных автомобилей.
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Здоровье

В Киевской области усилили карантин из-за коронавируса

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и ЧС Украины приняла решение об усилении санитарно-карантинных мер в Киевской области.
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Авто

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
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Политика

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Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

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«Заря» «Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу.
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Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

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Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье

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В Кузбассе сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса

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