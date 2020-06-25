Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ Минфине уточнили условия выдачи льготной ипотеки

В Министерстве финансов России заявили, что расширение программы льготной ипотеки затронет только те кредиты, которые были выданы до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%.
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с чего всё началось

В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

Расширение программы льготной ипотеки затронет кредиты, выданные до 1 ноября 2020 года на покупку жилья в новостройках с первоначальным взносом не менее 15%, сообщила пресс-служба Минфина со ссылкой на слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.
ТАССвчера в 12:31

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Минфин уточнил условия выдачи льготной ипотеки под 6,5%

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В Минфине рассказали об особенностях программы льготной ипотеки

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Постановление об увеличении лимитов по льготной ипотеке будет принято на этой неделе

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В Минфине разъяснили, кого коснется расширение льготной ипотеки на новостройки

ТАССвчера в 12:31

Расширение льготной ипотеки в России назвали малоэффективным

Lenta.ruвчера в 06:49
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

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Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

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Общество

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Lenta.ru 04:40
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Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна 23 июня в 13:44
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Общество

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Авто

Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию

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Политика

Япония вынесла представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Газета.Ru 04:43
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Общественное телевидение России вчера в 10:41
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Авто

Kia рассекретил новый минивэн Kia Carnival

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Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

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Политика

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Депутаты Госдумы от "Единой России" обратились в Минюст с письмом, в котором предлагают штрафовать на 30-100 тыс. рублей организации и чиновников, нарушающих права родителей.
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В Тихом океане найдены новые виды гигантских одноклеточных ксенофиофор

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В рассматриваемом случае, попадая на объект под определенным углом, сигнал радара отражается, как шар от борта бильярдного стола, и может направляться к другим объектам.
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СКР: Турция мешает расследовать случаи гибели российских туристов

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REGNUM 05:22
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SpaceX перенесла запуск очередной партии спутников Starlink

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На Кубани подтвердили 60 новых случаев заражения коронавирусом

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Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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