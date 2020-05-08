с чего всё началось

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. 993

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Общество Минпросвещения допустило отмену ОГЭ Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом. 26

Политика Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней Москва, 11 мая 2020, 00:27 — REGNUM Сегодня, 11 мая. президент Российской Федерации Владимир Путин проведен очередное онлайн-совещание на тему дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России. 3,8K

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Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 45

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Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

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Кино Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии «Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.