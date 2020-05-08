Экономика
Российская газетаМинфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб. Эти операции компенсируют бюджету недополученные в предыдущем месяце нефтегазовые доходы из-за нахождения нефтяных цен ниже 42,4 доллара за баррель.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения министерства.Вести.Ru08 мая в 06:04
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Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Здоровье
Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции
"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily 08 мая в 22:36
Общество
Минпросвещения допустило отмену ОГЭ
Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
Политика
Путин 11 мая примет решение по режиму нерабочих дней
Москва, 11 мая 2020, 00:27 — REGNUM Сегодня, 11 мая. президент Российской Федерации Владимир Путин проведен очередное онлайн-совещание на тему дальнейшего развития ситуации с коронавирусом в России.
REGNUM 17:27
Общество
«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Шоу-бизнес
Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса
Во время пандемии коронавируса ведущая регулярно делает публикации в Instagram, а также проводит прямые эфиры вместе с Богомоловым.
Lenta.ru 12:45
Общество
Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка»
Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк».
Вечерняя Москва 09:33
Общество
При вывозе россиян из-за границы ужесточат проверку адреса проживания
Перед посадкой на рейс ужесточается проверка фактического места проживания для россиян, вывозимых из-за рубежа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкомсвязь России.
Известия 17:59
Происшествия
Открытое горение на птицеферме в Челябинской области ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на птицеферме Уральской мясной компании на станции Муслюмово Кунашакского микрорайона Челябинской области.
ТАСС 18:02
Авто
В России ужесточат требования ввоза праворульных машин
Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 08:12
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Происшествия
Трехдневная девочка заразилась коронавирусом в Тамбовской области
Десять детей, включая трехдневную девочку, заразились коронавирусом в Тамбовской области за последние сутки, сообщил оперштаб по COVID-19 региона.
Интерфакс 11:50
Игры
От фундамента до крыши: PlayWay анонсировала House Designer
Знаменитое польское издательство PlayWay анонсировало очередной симулятор, на этот раз — архитектора и строительного конструктора.
Игромания.ру 09:59
Политика
Глава Еврокомиссии пригрозила Германии санкциями
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила запуск санкций против Германии за нарушение европейского законодательства.
Известия 12:51
Авто
Штабные, заправочные и для химических войск: военные версии полноприводного ГАЗ-63
Довольно популярной среди военнослужащих была инженерная версия ГАЗ-63, которая позволяла устанавливать в кузове различные станки и перевозить большое количество полезных материалов: тентов, колючей проволоки, мешков, лопат, кабелей радиосвязи, досок и т.п.
Car.ru 13:55
Армия и оружие
Китай нанес ракетный удар по военным Индии
В ответ на агрессивные действия военных Индии, войска КНР по индийским военным нанесли ракетный удар, что привело к уничтожению легкого бронеавтомобиля последних, а также ранению четырех человек.
Вечерний курьер 16:23
Общество
Пользователи пожаловались на сбои в приложении для зараженных COVID-19
Пользователи приложения «Социальный мониторинг», которое было разработано специально для людей, заразившихся коронавирусом, или тех, кто лично контактировал с больными, массово жалуются на проблемы в работе приложения.
РБК 16:07
Наука
В Китае собрали прототип плазменного реактивного двигателя
Прототип реактивного двигателя, который использует воздушную плазму для создания тяги, разработали исследователи из Китая, 9 мая сообщает Ciaxin Global.
ИА Красная Весна вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался, что не может выпивать из-за самоизоляции
От карантина страдает актер Михаил Ефремов: он не только не может поехать на гастроли, но и перестал выпивать горячительные напитки в тех же количествах, что и раньше.
StarHit.ru 16:00
Армия и оружие
Конструкция украинского танка «Тирекс» изначально была технически нежизнеспособной
Эксперты отмечают, что сама представленная несколько лет назад конструкция украинского танка была, если можно так выразиться, технически нежизнеспособной.
Военное обозрение 08:30
Общество
Главврач опроверг дефицит средств защиты для врачей в Подмосковье
Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин опроверг информацию о том, что врачам приходится работать с больными COVID-19 в строительных робах из-за нехватки медицинских средств защиты.
News.ru 16:39
Политика
В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом
Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России
Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть.
ТВ Центр 08 мая в 02:35
Общество
Белоруссия в День Победы провела полноценный военный парад
Общественное телевидение России вчера в 14:04
Кино
Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии
«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита 04:38
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения в бою с Гэтжи
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после его поражения в бою с соотечественником Джастином Гэтжи.
РИА Новости 18:06