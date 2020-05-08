Финансы
ИнтерфаксМинфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня. За это время министерство планирует продать валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 06:18, Ашберн
Комментарии
Футбол
Президент «Хетафе»: «В УЕФА нам сказали, что матчи Лиги Европы пройдут в августе»
Президент «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, что матчи 1/8 финала Лиги Европы, перенесенные из-за пандемии коронавируса, состоятся в августе этого года.
Спорт-Экспресс 05:58
Футбол
«Барселона» возобновила тренировки на клубной базе
Спорт-Экспресс 05:48
Футбол
Пьянич дал согласие на переход в «Барселону»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич дал согласие на трансфер в «Барселону».
Metaratings 05:37
Футбол
«Реал» не намерен покупать Погба. Клубу интересны Камавинга и Канте
«Реал» не намерен покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Sports.ru 01:07
Футбол
«Барселона» планирует на 230 млн евро сократить зарплатную ведомость
В следующем году бюджет составит 750 млн евро. «Барселона» планирует резко сократить зарплатную ведомость.
Sports.ru 02:59
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина может не вернуться на сцену после болезни
Напомним, что ранее певица, отвечая на вопрос о состоянии легких, призналась, что у нее было поражено около 80% тканей.
RuNews24.ru 02:35
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Интрига заключается в том, что Калкин снимется в пикантной сцене - у его персонажа будет сумасшедший секс с героиней, которую сыграет 71-летняя актриса Кэти Бейтс.
Что происходит 02:50
Футбол
Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Политика
Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»
Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать из-за Меган Маркл
Сообщается, что Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют завести четвертого ребенка.
VSE42.RU вчера в 06:45
Футбол
Сон Хын-Мин с отличием завершил военные сборы в Корее
Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин успешно завершил трехнедельные курсы военной подготовки в Корее.
Матч ТВ 04:26
Общество
Сроки активного распространения коронавируса назвали в Минздраве
Внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова во время интервью телеканалу «Россия 24» назвала конкретные сроки распространения коронавируса.
Live24 вчера в 13:23
Футбол
Ла Лига не подтвердила информацию о возобновлении сезона 20 июня
В Ла Лиге не смогли назвать точную дату возобновления сезона.
Vprognoze.ru 02:12
Футбол
«Интер» предложит «Арсеналу» Икарди в обмен на Обамеянга
«Интер» собирается предложить «Арсеналу» нападающего Мауро Икарди, сообщает Tuttosport.
Спорт-Экспресс 03:12
Общество
Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Футбол
В «Милане» выявили три новых случая коронавируса
В третьей итальянской команде заявили о новых случаях заражения коронавируса.
Pravda.Ru 02:58
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
Единоборства
Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым
По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru 06 мая в 14:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 06 мая в 11:14
Футбол
Бундеслига возобновится 16 мая, первыми сыграют «Боруссия» и «Шальке»
Первой игрой после паузы станет рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке 04».
Бомбардир.ру вчера в 08:46
Происшествия
В Курской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
Курск, 8 мая 2020, 11:32 — REGNUM В Курской области 8 мая подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 04:32
Общество
Еще 28 жителей Тульской области вылечились от коронавируса
По данным регионального оперштаба на 6 мая, в Тульской области еще 28 человек вылечились от коронавируса.
Тульская пресса 06 мая в 03:49
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru вчера в 13:17
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес
Нагиев и Пухляш из клипа Little Big устроили танцевальный баттл в Сети
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев на своей странице в соцсети опубликовал танцевальное видео, которое записал вместе со звездой клипа «Uno» группы Little Big Дмитрием Красиловым, больше известным как Пухляш.
Вечерняя Москва 04:11