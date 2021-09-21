Минфин объяснил рост затрат увеличением расходов на инаугурацию президента в 2024 году, зарплаты сотрудников администрации президента и правительства, авиаперелеты чиновников, изготовление госнаград и т.д.
Зарубежным СМИ удалось раскрыть дизайн некоторых вариантов новых бамперов BMW благодаря недавним патентным заявкам, поданным в Бюро патентов и товарных знаков США, и они выглядят так, как будто они предназначены обновленной 3-Series.
Центр Чумакова модернизировал производство, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, вакцина "КовиВак" станет доступнее, заявил генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.