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Минфин увеличил расходы на содержание Кремля и кабмина до 71 млрд рублей на три года

Нижняя палата парламента получит меньше почти на миллиард рублей за три года.
Forbes
Совет Федерации получит суммарно за три года 19,7 млрд рублей, что на 18,2 млн рублей меньше, чем в законе о бюджете на 2021-2023 годы.
Forbes
Рост расходов в документах объясняется также индексацией зарплат сотрудников правительства в 2024 году и повышением расходов на обеспечение деятельности аппарата правительства.
Forbes
Минфин объяснил рост затрат увеличением расходов на инаугурацию президента в 2024 году, зарплаты сотрудников администрации президента и правительства, авиаперелеты чиновников, изготовление госнаград и т.д.
Дождь

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