Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс". С 13 мая по 4 июня ведомство планирует обменять валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения
 министерства.
Вести.Ru08 мая в 06:04

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Минфин утроит продажу валюты из Фонда национального благосостояния

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News.ru08 мая в 05:58

Минфин с 13 мая по 4 июня направит на продажу валюты 193,1 млрд рублей

ТАСС08 мая в 05:45

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Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Интерфакс08 мая в 05:27

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Российская газета08 мая в 05:23

Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ

Говорит Москва08 мая в 05:53
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Число случаев COVID-19 в Новосибирской области превысило 1 тысячу

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