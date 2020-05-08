Финансы

Газета.RuГазета.RuМинфин увеличит продажу валюты из ФНБ почти в три раза

Минфин России решил увеличить объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния почти в три раза, сообщает "Интерфакс". С 13 мая по 4 июня ведомство планирует обменять валюту на 193,1 млрд рублей, ежедневный объем составит 11,4 млрд рублей.
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с чего всё началось
Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае, следует из сообщения
 министерства.
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