Экономика
ЦарьградМинфин предложил увеличить расходы на президента на 89 млн рублей
В 2021 году ведомство предлагает сократить содержание главы кабмина и его аппарата на 191 млн - до 7,28 млрд рублей. Правда, уже в 2022 году расходы составят 7,3 млрд рублей, а в 2023 - 7,6 млрд.
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с чего всё началось
В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.РИА Новостивчера в 04:35
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Определены статьи бюджета, которые сократят для оплаты антикризисных трат правительства
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