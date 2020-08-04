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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей. Кроме того, планируется увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих.
РИА Новостивчера в 04:35
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ увеличит расходы на президента и его администрацию

URA.Ruвчера в 05:00
ТАСС

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году

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RT на русском

Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

RT на русскомвчера в 04:38
Московский Комсомолец

Новое платье Медведева: зампред Совбеза нашел формулу счастья

Московский Комсомолецвчера в 10:38
ПРАЙМ

Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

ПРАЙМвчера в 04:25
Коммерсантъ

На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

Коммерсантъвчера в 02:02
Ведомости

На работу Медведева в его новой должности могут выделить до 1,7 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:17
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Юрий Коропачинский предрек неизбежный крах автомобильной индустрии из-за распространения электромобилей

Основатель производителя графеновых нанотрубок OCSiAl Юрий Коропачинский в издании «Форбс» заявил, что смена автомобиля с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль приведет к катастрофе в автомобильной промышленности уже в ближайшее время.
KrasNews.com01:04

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости02:21
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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

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ТАСС02:02
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс3 августа в 08:32
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