Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Если раньше, чтобы не платить налоги, достаточно было провести в России менее 183 дней в год, то теперь те, кто провел в стране хотя бы 90, уже считаются налоговыми резидентами.
Читать в источнике
Комментировать478
с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют.
РБК02:00

Подробнее о событии

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

РИА Новости04:48

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Известия04:21

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

РБК02:00

Налоги с богатых россиян захотели собирать по-новому

Lenta.ru03:19

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru02:51

Минфин ужесточает условия налогообложения для обеспеченных россиян

Фонтанка.Ру02:14

СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

RT на русском04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Происшествия

Полиция Гонконга применила боевое оружие против демонстрантов

REGNUM 06:15
Музыка

Группа IOWA выступит в Нижнем Новгороде на спортивном форуме

Музыкальная группа IOWA («Айова») выступит на форме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте госзакупок.
АиФ Нижний Новгород 08:08
Политика

Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Музыка

Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню

Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Происшествия

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК

RT на русском 08:26
Культура

В Москве началось прощание с Марком Захаровым

Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Происшествия

Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника тургруппы

РИА Новости 06:58
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика

В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Общество

ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%

Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика

Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха

Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Здоровье

Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество

Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми

44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Футбол

Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»

Джованни Тотаро, представитель 34-летнего немецкого тренера Доменико Тедеско, не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении своего клиента тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 07:22
Футбол

Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром

Газета.Ru вчера в 06:43
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто

Седан Kia Cerato подружился с Яндексом и принарядился

В российском представительстве Kia пересмотрели состав большинства комплектаций седана Cerato.
Драйв 08:32
Происшествия

Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ

В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Шоу-бизнес

Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания

iReactor вчера в 16:40
Финансы

Курс доллара превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Стала известна дата свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной

Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде.
StarHit.ru 04:00
Космос

Новые пилотируемые корабли США полетят на МКС в 2020 году

Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году.
Инфорос 08:04
Экономика

Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»

По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36
Здоровье

Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском 05:27
Происшествия

Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма

Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
Полит.ру 08:30
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Политика

Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное