С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют.

с чего всё началось

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Если раньше, чтобы не платить налоги, достаточно было провести в России менее 183 дней в год, то теперь те, кто провел в стране хотя бы 90, уже считаются налоговыми резидентами.

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