Экономика
Газета.RuМинфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Если раньше, чтобы не платить налоги, достаточно было провести в России менее 183 дней в год, то теперь те, кто провел в стране хотя бы 90, уже считаются налоговыми резидентами.
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с чего всё началось
С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют.РБК02:00
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Музыка
Группа IOWA выступит в Нижнем Новгороде на спортивном форуме
Музыкальная группа IOWA («Айова») выступит на форме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте госзакупок.
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Политика
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Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru вчера в 03:41
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Культура
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Общество
ВОЗ заявила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Благодаря комплексу мер по контролю за алкогольной продукцией в России сократилось число связанных с употреблением алкоголя смертей, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Футбол
Агент не комментирует информацию о Тедеско в «Спартаке»
Джованни Тотаро, представитель 34-летнего немецкого тренера Доменико Тедеско, не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном назначении своего клиента тренером «Спартака».
Спорт-Экспресс 07:22
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Газета.Ru вчера в 06:43
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Авто
Седан Kia Cerato подружился с Яндексом и принарядился
В российском представительстве Kia пересмотрели состав большинства комплектаций седана Cerato.
Драйв 08:32
Происшествия
Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ
В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа.
Lenta.ru 07:21
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Финансы
Курс доллара превысил 65 рублей
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,48% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 65,01 рубля, свидетельствуют данные торгов на 15:15 мск.
ТАСС вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Никиты Джигурды и Марины Анисиной
Поводом для повторного торжества стала победа Джигурды в суде.
StarHit.ru 04:00
Космос
Новые пилотируемые корабли США полетят на МКС в 2020 году
Глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году.
Инфорос 08:04
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Сечин рассказал Медведеву о рекордных дивидендах «Роснефти»
По словам главы "Роснефти", суммарные дивиденды, выплаченные по итогам 2018 года, составили 274,5 млрд руб. Эта сумма более чем в 2,5 раза превышает уровень предыдущего года и более чем в 4 раза — объем выплат за 2016 год.
Коммерсантъ 07:36
Здоровье
Минздрав заявил о нарушении врачебной этики онкологами центра Блохина
Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».
RT на русском 05:27
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Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
Полит.ру 08:30
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Политика
Появилось видео с Путиным на церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в церковь Сен-Сюльпис, где мировые лидеры ожидают начала церемонии прощания с французским политиком Жаком Шираком, который умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
Lenta.ru вчера в 06:36