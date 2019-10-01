Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

с чего всё началось

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Если раньше, чтобы не платить налоги, достаточно было провести в России менее 183 дней в год, то теперь те, кто провел в стране хотя бы 90, уже считаются налоговыми резидентами.

Волейбол Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.

Гаджеты Huawei разрабатывает 5-нм чипсет Kirin 1000 для Mate 40 В начале сентября компания Huawei выпустила свой последний мобильный чипсет Kirin 990, созданный по 7-нм техпроцессу.

Происшествия Смолов отсудил у страховой компании более восьми миллионов рублей Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов через суд добился выплаты от страховой компании восьми миллионов рублей за аварию, которая произошла летом прошлого года в Краснодаре.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Шоу-бизнес Мария Миронова стала мамой второй раз Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.

Кино Алдонин прокомментировал начало съемок фильма о Юлии Началовой Футболист рассказал о своем отношении к проекту Первого канала. Первый канал начал работу над фильмом, посвященным Юлии Началовой.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Здоровье Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.

Экономика Венесуэла расплатилась с Россией рублями Венесуэла произвела очередной транш в рамках выплаты долга перед Россией.

Политика В Госдуме опровергли планы пригласить шведскую экоактивистку Тунберг Решение пригласить для выступления в Госдуме шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг не может приниматься депутатом единолично.

Экономика Правительство выбрало шесть крупных компаний для приватизации Правительство планирует сократить долю участия государства в уставных капиталах шести акционерных обществ, следует из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Политика ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».

Общество Дима Билан вернулся в Самару после скандала и выполнил обещанное После скандального выступления на Дне города Дима Билан вернулся в Самару и подарил сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Политика Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.

Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Общество Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Политика Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.

Политика Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.