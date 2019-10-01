Экономика
Газета.RuМинфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян. Если раньше, чтобы не платить налоги, достаточно было провести в России менее 183 дней в год, то теперь те, кто провел в стране хотя бы 90, уже считаются налоговыми резидентами.
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с чего всё началось
Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.РБК02:00
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