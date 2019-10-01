Минфин давно планировал расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Теперь такие меры официально вошли в план мероприятий на ближайшие три года. Сейчас, чтобы «утратить связь» с Россией и не платить налоги, достаточно провести в стране менее 183 дней в год.

с чего всё началось

В ведомстве считают, что снижение НДФЛ для нерезидентов уменьшит стимулы для состоятельных россиян надолго уезжать за границу. Кроме того, Минфин в рамках своего проекта планирует освободить от подачи налоговых деклараций ИП, установивших онлайн-кассы.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Роскомнадзор уже заблокировал форум, на котором продавалась таблица с персональными данными клиентов банка.

Здоровье Неонатологи из пермской больницы намерены массово уволиться Сотрудники роддома одной из больниц в Перми массово увольняются из-за большого объема работы и низких зарплат.

Единоборства Емельяненко разбил в кровь лицо Кокляеву в московском баре Конфликт между Емельяненко и Кокляевым произошел 2 октября в ресторанном комплексе в центре столицы на очной ставке, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Политика Лавров сравнил «формулу Штайнмайера» с уступкой Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Новосибирске пропавшая женщина найдена мертвой Во время поисковых мероприятий в Кировском районе Новосибирска было обнаружено тело 36-летней горожанки, пропавшей месяц назад.

Политика Расследование против Burisma прекратили из-за США, заявил Шокин Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, прекратили из-за США.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации переговоров с Трампом Президент России Владимир Путин заявил, что был не против публикации разговора в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом, потому что там нет ничего, что могло бы компрометировать главу США, заявил сам президент РФ на форуме "Российская энергетическая неделя" на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

Происшествия Житель Саратова выпал из окна вместе с двумя детьми В Саратове мужчина погиб, выпав из окна девятого этажа с двумя малолетними детьми, один из которых также разбился, а другого увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Политика Директора ФСИН Геннадия Корниенко отправили в отставку При Корниенко стали широко обсуждаться случаи насилия над заключенными со стороны сотрудников службы: весной 2019 года Генпрокуратура нашла нарушения в учреждениях ФСИН в каждом втором регионе страны.

Политика В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Политика Депутата Рады застукали за мастурбацией прямо на заседании Одни ехидно предположили, что он эспандер в кармане качает, другие порадовались, что хоть один человек в Раде делом занимается.

Наука Врачи в США нашли возможное объяснение причины болезни вейперов Врачи клиники Майо в американском штате Миннесота пришли к выводу, что заболевания легких, в том числе с летальным исходом, среди вейперов в США могут быть вызваны токсическими веществами, содержащимися в вейпах, говорится в исследовании врачей, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine.

Культура Блогер Ивлеева получила премию ТЭФИ Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ, став лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма, передает ТАСС.

Политика Путин объяснил необходимость ухода России от доллара Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.

Политика Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.

Хоккей Михеев помог «Торонто» обыграть «Оттаву» «Торонто» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). Это была первая игра сезона-2019/20.

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Мессенджер WhatsApp скоро прекратит поддержку старых версий операционных систем смартфонов.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Экономика Пенсии россиян отберут на строительство дорог Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.