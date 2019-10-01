Экономика

News.ruNews.ruМинфин ужесточает подход к налогообложению богатых россиян

Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», рассчитанный на ближайшие три года, внёс в Госдуму Минфин, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют.
РБК01 октября в 02:00

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Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

РБКвчера в 23:03

Минфин исправляет ошибку резидента

Российская газета01 октября в 11:52

Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

URA.Ru01 октября в 02:51

Эксперт назвал альтернативу налогу на богатых

Известия01 октября в 11:01

Минфин ужесточит налогообложение обеспеченных россиян, пишут СМИ

РИА Новости01 октября в 04:48

СМИ рассказали об инициативах Минфина по налогообложению в России

RT на русском01 октября в 04:03

Смещение жизненных интересов. Омбудсмен предрек побег богатых из страны

Национальная служба новостей01 октября в 13:50
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Здоровье

В России отзывают популярный препарат от язвы желудка

Росздравнадзор отзывает из обращения препарат от язвы желудка «Зантак».
BFM.ru вчера в 14:30
Общество

Актеры сняли видео в поддержку фигурантов «московского дела»

В Сети появилось видео, в котором российские актеры рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела».
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»

Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 01 октября в 07:50
Происшествия

Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Сбербанк проводит расследование в связи с утечкой в сеть персональных данных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе банка на сайте.
Lenta.ru вчера в 22:19
ЖКХ

Названы способы сэкономить на оплате отопления

Российские эксперты рассказали, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на оплате услуг ЖКХ.
Известия вчера в 21:51
Политика

Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его слов о либерализме

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» поправил журналиста NBC News Кира Симмонса, который выступает модератором дискуссии.
РБК вчера в 11:17
Экономика

РЖД заложили в инвестпрограмму строительство моста на Сахалин

Во сколько обойдется мост на Сахалин РЖД заложили возможность строительства "железнодорожной линии Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского", а именно моста на Сахалин, в проект своей инвестиционной программы на 2020 – 2022 годы.
РБК вчера в 11:07
Культура

Пласидо Доминго уходит с поста директора оперы Лос-Анджелеса

Испанский тенор Пласидо Доминго подал в отставку с поста генерального директора оперы Лос-Анджелеса (Калифорния).
Профиль вчера в 16:11
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 01 октября в 06:18
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском вчера в 23:01
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru 01 октября в 21:13
Здоровье

В Петербурге открылся центр амбулаторной онкологической помощи

АиФ Санкт-Петербург 01 октября в 07:30
Кино

В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform вчера в 09:27
Культура

Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС

VSE42.RU 01 октября в 23:54
Футбол

«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

Lenta.ru вчера в 16:53
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Общество

Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Спорт

Олимпийский чемпион потребовал отстранения России от Игр

Олимпийский чемпион из Швеции, известный своей страстной «любовью» к России и допингу, потребовал от WADA немедленно отстранить российских спортсменов от участия в летней Олимпиаде-2020.
Deita.ru вчера в 21:45
Экономика

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 30 сентября в 19:10
Хоккей

Салак пропустил 7 голов в первом матче за рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» проиграло «Авангарду» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru вчера в 14:49
Гаджеты

Intel представила новые процессоры Cascade Lake-X

Например, стоимость 10-ядерного Core i9-9820X прошлого поколения равняется 889 долларам, а новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X Core i9-10980XE стоит всего 979 долларов.
Live24 вчера в 03:06
Армия и оружие

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском

Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Происшествия

В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой

Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.
ТАСС вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК вчера в 04:45
Политика

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах

Американский посол в Москве Джон Хантсман — о визах, ракетах и несостоявшихся визитах Американский посол Джон Хантсман завершает свою работу в России — в четверг он отбудет в США.
Коммерсантъ вчера в 14:01
Финансы

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Авто

6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой

Странно, но мало кто удосуживается смазывать боковые стекла автомобилей, а точнее их направляющие.
АвтоВзгляд вчера в 08:21
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