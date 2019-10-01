С 2017 года в России уже действует «налог на Google» — обязанность иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. Теперь Минфин отмечает необходимость таких подходов к налогообложению, чтобы цифровые компании платили налог на прибыль в бюджеты стран, где ее генерируют.

с чего всё началось

Проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», рассчитанный на ближайшие три года, внёс в Госдуму Минфин, сообщает РБК.

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